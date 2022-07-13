В Україні випустили перші з початку російського вторгнення пам'ятні монети: як вони виглядають

Після ажіотажу навколо поштової марки з російським кораблем, відправленим українськими військовими за відомою адресою, у Нацбанку вирішили створити пам'ятні монети про опір України російській агресії.

11 липня 2022 року Нацбанк ввів в обіг перші пам'ятні монети «В єдності — сила» з нової серії «Безсмертна моя Україна», повідомили в НБУ.





«Монета «В єдності — сила» номіналом 10 гривень виготовлена ​​зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г, діаметр — 38,6 мм, тираж — до 5 000 штук.

Монета «В єдності — сила» номіналом 5 гривень виготовлена ​​з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса — 16,5 г, діаметр — 35,0 мм, тираж — до 250 000 штук (у тому числі до 75 000 у сувенірній упаковці).

На аверсі монет у центрі розташований Тризуб — малий Державний Герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі у всьому світі — попарно з'єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою.

На реверсі монет вгорі розміщено півколо написи двома мовами — У єдності — СИЛА/IN UNITY STRENGTH. Під написами — стилізована композиція з кольорових прапорів 15 країн, які всебічно допомагають Україні у боротьбі з російським агресором: Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія", — йдеться у повідомленні.

Представив монети заступник голови НБУ Олексій Шабан під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою та представниками посольств 12 країн світу, які надають величезну допомогу Україні: Франція, Японії, Нідерландів, Великобританії, Канади, Німеччини, Естонії, Латвії, Польщі, Швеції, США, Чехії, Італії.

Придбати пам'ятні монети можна у банків-дистриб'юторів з продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції: АТ АБ «Укргазбанк», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПриватБанк».

Раніше в Нацбанку оголосили підсумки конкурсу ескізів монет та творчих робіт, присвячені героїчному опору українського народу військової агресії Росії.

Фото https://bank.gov.ua/

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