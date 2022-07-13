Всесвітньо відомий письменник підтримав кулінарну дипломатію Тищенка

Українці успішно запустили новий благодійний проєкт, спрямований на допомогу Збройним Силам України, — Charity Dinners, в рамках якого в різних містах проводяться вечері зі стравами української національної кухні та аукціоном для збору коштів на підтримку ЗСУ. На одну з таких вечерь прийшов всесвітньо відомий письменник Фредерік Беґбедер.

Варто зауважити, що захід провели в Парижі, і на нього прийшло багато впливових французів, щоб більше дізнатися про українську культуру та труднощі, з якими довелося зіткнутися українцям через агресію росії.

Микола Тищенко із послом України у Франції Вадимом Омельченком

За допомогою такої «кулінарної дипломатії» фонд «Дорога миру» нардепа та заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка та його дружини Алли Барановської долучають до підтримки української армії інтелектуалів з усього світу.

«Я хочу продемонструвати свою солідарність із українським народом. У Франції я виступаю і часто говорю про те, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Хочу додати, що те, що відбувається (в Україні), це трагедія. Ми вражені тією завзятістю, з якою українці борються за свою незалежність, за нашу незалежність також. Я з радістю підтримав фонд Миколи Тищенка та проєкт Charity dinners», — розповів Беґбедер.

Алла Барановська, Фредерік Беґбедер та Аліса Хомер

Також письменник із задоволенням підписав декілька своїх книжок, щоб організатори заходів могли виручити за них кошти для ЗСУ на інших вечерях.

Фредерік Беґбедер на благодійному заході в Парижі

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