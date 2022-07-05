Не чекайте на паперові платіжки і вимагайте повернення переплати у колишніх постачальників: у «Нафтогазі» дали важливе роз'яснення клієнтам

«Нафтогаз України», який з травня поточного року став постачати газ українцям, чиї постачальники не можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, рекомендують громадянам звертатися до своїх облгазів щодо повернення переплати и сплачувати кошти саме держкомпанії

Йдеться про майде 9 мільйонів клієнтів, які з травня стали отримувати «блакитне» паливо саме від «Нафтогазу», а не від компаній, що працюють під брендом «Твій Газзбут», та ТОВ «Одесагаз-Постачання», передає Енергореформа.

«Ми рекомендуємо звернутися до попереднього постачальника та написати заяву про повернення переплати за травень. Ці компанії повели себе невідповідально по відношенню до своїх клієнтів, виставили їм рахунки, які не мали права виставляти. Люди стали жертвами цієї оборудки. На жаль, іншого механізму повернення коштів, окрім заяви до попереднього постачальникам, немає», — роз’яснила менеджерка зі звязків з громадськістю Департаменту маркетингу та роботи з клієнтами «Нафтогазу» Галина Русаневич та додала, що клієнти зазначених компаній з 1 травня були переведені на постачальника «останньої надії, роль якого виконує «Нафтогаз», а потім рішенням Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) були переведені до ГК «Нафтогаз України» як «звичайного» постачальника.

За її словами, «Нафтогаз» також обслуговує домогосподарства, які отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджі», ТОВ «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» та ТОВ «Черкасигаз Збут». Споживачі цих компаній за травень і червень мають також сплачувати за газ держкомпанії.

«Укрпошта» в надвеликому навантаженні, не вистачає поштарів, частина території окупована, тому у певні регіони платіжки можуть і не доїхати. Саме тому ми радимо усім клієнтам отримати онлайн-платіжки, для цього потрібно просто зайти на сайт «Нафтогазу», зареєструватися в особистому кабінеті, або зайти в чатбот у месенджерах і отримати там онлайн-рахунок", — порадила вона, зазначивши, що платіжка формується з 11 по 15 число місяця, наступного за місяцем постачання, після чого можна її оплатити.

Для того, щоб перевірити, чи отримує клієнт газ від «Нафтогазу», потрібно ввести на його сайті ЕІС-код: отримання споживачем особового рахунку означає підтвердження його обслуговування саме цією компанією.

За словами Галини Русаневич, компанія не буде застосовувати штрафні санкції чи відключати клієнтів через затримку сплати за газ. Це стосується й тих споживачів, які сплатили іншим постачальникам за поставлений «Нафтогазом» у травні ресурс.

Раніше в компанії «Нафтогаз України» нагадали клієнтам, що показання газових лічильників потрібно передавати з 1 до 5 числа, щоб у квитанціях були вказані правильні обсяги спожитого газу. Споживачі газу мають передавати дані лічильника не «Нафтогазу», а своєму оператору ГРМ — саме облгази займаються обліком постачання «блакитного» палива.

Фото Pixabay

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