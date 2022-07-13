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Гороскоп

«Намічається цікаве»: астрологиня передбачила, коли на фронті настане найгарячіший період

16:29 13 липня 2022
Астрологія

Астрологиня Ольга Медвецька, яка раніше прогнозувала, що на початку наступного року перехід Плутона на знак Водолія вплине на російського диктатора путіна, не виключає, що найближчі два тижня підведуть до найгарячішого етапу на фронті.

«В кінці тижня буде точна опозиція від Сонця (і від Меркурія теж, до речі) до планети, яка вже дістала всіх за цю війну. Так, до Плутона. Я казала, що Плутон дуже повільний, тому його дія починається не день у день, а днів так 5−7 до і стільки ж після точної дії. Тобто вже зараз ми можемо побачити, як готуються до розгортання події щодо нового ескалаційного етапу. Але різниця буде в тому, що Україна поступово набирає сили і тепер перевага буде вже на нашому боці, бо ж планета сили і войовничості Марс тепер у знакові, що допомагає Україні — у Тільці», — пише астрологиня в Instagram и додає: «Мушу нагадати, що найгарячіший етап війни ще попереду, і найближчі два тижні будуть лише плавненько (чи не дуже) підводити до нього. Коли буде найзапекліше? Я вже казала і нагадую — останній тиждень липня і перша половина серпня».

Щодо подій цього тижня, то ймовірне розвінчування глобальних обманів, нова масштабна брехня, а також зрив домовленостей та дискомунікація на глобальному рівні.

За її словами, «жару» додає повний Місяць 13 липня: «Це завжди емоційно хиткі дні, а зараз — тим більше. У повсякденному житті ми його відчуватимемо як необхідність виконати усі обов’язки, незакінчені справи і взяти врешті-решт відповідальність за своє життя на себе. Доведеться приймати рішення, інфантильність відміняється повністю».

Венера дружитиме із Сатурном, даючи змогу закріпити існуючі відносини на довготривалий час, підтвердити їхню серйозність чи завести нові нелегковажні зв’язки. «Надійність описаних відносин можлива тільки якщо ви відсієте ілюзії, рожеві окуляри і запудрювання вам мізків», — стверджує Ольга Медвецька та робить припущення, що «вже недовго чекати, коли «дід Дніпро зрадіє».

Раніше астролог Влад Росс припускав, що гаряча фаза війни в Україні має закінчитися з ретроградним Марсом. Найімовірніше, це відбудеться близько 21 листопада.

Фото Pixabay

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