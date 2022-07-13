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Світ

Пекельна спека в Європі: 40 градусів вище за нуль стає нормою

16:34 13 липня 2022
Табло на вулиці в Португалії показує температуру повітря – 47 градусів

У Західній Європі в середині липня встановилася аномальна спека. Від неї страждають мешканці кількох країн. Поки що це Іспанія, Португалія, Франція, Великобританія. Як уже повідомляли «ФАКТИ», в Італії встановилася найсильніша за останні 70 років посуха.

Метеорологи попереджають, що спекотна погода збережеться щонайменше 10 днів. У зазначений проміжок денні та нічні температури будуть бити рекорди. Перший такий вже встановлено у Португалії. Повітря нагрілося тут до 47 градусів Цельсія! У Лісабоні вже три дні температура тримається на позначці 41 градус.

Як зазначили у Світовій метеорологічній організації, Європа зіткнулася з тепловими хвилями. Вони є прямим наслідком зміни клімату. Спека стає вбивчою у буквальному значенні слова. У Франції та Португалії горять ліси. В Італії тануть льодовики в горах, що призводить до сходу лавин.

За даними національного метеорологічного інституту Португалії (IPMA), 80% території країни цього місяця схильні до «виняткового ризику виникнення пожеж». Влада оголосила режим надзвичайного стану до 15 липня включно.

Центр та північ Португалії вже охоплені пожежами. Лише 12 липня тут було зафіксовано близько 30 спалахів. На місцях працювало понад 2000 пожежників. Ситуація тим часом погіршується, оскільки посилюється вітер та підвищується температура повітря.

Лісова пожежа в Португалії

Через спеку страждає туризм — навіть у районах, яких пожежі не торкнулися. У популярному туристичному місті Сінтра багато визначних пам'яток довелося закрити з метою безпеки.

В Іспанії спека встановилася по всій території країни, навіть на півночі, де літо зазвичай прохолодне. Наприклад, у Галісії температура підібралася до 42 градусів. Найспекотніше поки що було у місті Канделеда (центральний регіон). Тут навіть увечері було 43,3 градуса за Цельсієм. У Севільї зафіксували 42,4 градуса.

У багатьох регіонах Іспанії аномальна спека призвела до погіршення стану повітря. Люди вважають за краще не виходити на вулицю вдень.

Потужна пожежа в Іспанії

У 23 регіонах Франції через спеку запроваджено жовтий рівень небезпеки — найвищий. Температура повітря складає 39 градусів. День взяття Бастилії, що відзначається 14 липня, пройде без традиційних феєрверків. Влада заборонила їх, щоб мінімізувати ризики пожеж.

Це літо у Франції вже порівнюють із вбивчим літом 2003 року, коли пекельна спека протягом липня та серпня забрала десятки тисяч життів у Європі.

Жарко й у Великій Британії. Температура повітря в Лондоні та передмістях досягла вже 35 градусів. Компанії з водопостачання закликали британців заощаджувати кожну краплю води. «Наливайте в чайник рівно стільки води, скільки потрібно для чашки чаю», — закликає влада британців.

Очікується, що найближчими днями теплова хвиля пошириться на інші частини Західної та Центральної Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли прогноз погоди на найближчі дні для України. Він збігається з тим, що дали європейські синоптики — спека повертається.

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