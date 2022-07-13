За п'яну їзду — півмільйона гривень: в Україні можуть збільшити штрафи для власників елітних автомобілів

У Верховній Раді був зареєстрований проект закону, яким пропонувалося збільшити штрафи за порушення ПДР для власників елітних авто у 10 разів.

Як пише «Автотема», за деякі порушення «елітних» автовласників штрафи можуть сягати півмільйона гривень — зокрема, за керування автівкою в стані алкогольного сп’яніння або ж невиконання посадовою особою вимоги про зупинку.

Щодо інших правопорушень, то розміри нових штрафів можуть бути такими:

13 600 грн — за випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах;

5 100 грн — експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах;

5 100 грн — порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами;

2 550 грн — експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах;

2 550 грн — перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання та порушення інших правил дорожнього руху;

1 530 — 510 000 грн — невиконання водіями вимог про зупинку;

34 000 грн — залишення місця ДТП;

8 500 грн — порушення правил руху через залізничні переїзди;

8 500 грн — порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд тощо;

680 грн — ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам ЗСУ;

4 250 — 408 000 грн — керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування ним, має тимчасове обмеження у праві керування або не пред'явила документів для перевірки;

17 000 — 25 500 грн — випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів;

170 000 — 510 000 грн — керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів.

Відзначається, що у пояснювальній записці «елітний автомобіль» визначається як такий, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат, тобто на 2022 рік його вартість становить понад 2,4 млн грн.

Варто зазначити, що такий проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів (7026) дійсно був зареєстрований в Раді. Правда, ще на початку лютого цього року. Наразі в картці законопроекту самого тексту документу немає.

Раніше у МВС порадили водіям кілька способів, аби дізнатися, чи виписан їм штраф за порушення правил дорожнього руху.

Фото Pixabay

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