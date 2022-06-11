Як водієві дізнатися, чи виписано на нього штраф за порушення ПДР: у МВС назвали кілька способів

Після того, як майже місяць тому в Україні відновили роботу камер відеофіксацій ПДД на дорогах, водії скаржилися, що нормально не працював жодний онлайн-сервіс, який би дозволяв своєчасно дізнатися, що на автомобіліста складено протокол.

Наразі у Департаменті комунікації МВС України повідомляють, що дізнатися про порушення ПДР можна кількома способами.

На сайті МВС працює Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки дорожнього руху зафіксованих в автоматичному режимі.

Через офіційний мобільний застосунок МВС України — «Штрафи ПДР». Застосунок дозволяє не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу. Також в застосунку є інформація про розміщення камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Через телеграм-бот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot. За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та, у разі потреби, сплатити штраф в 1 клік з використанням банківської картки.

«За допомогою мобільного застосунку можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Якщо оплата здійснена у період з дня винесення постанови до спливу 10 днів з моменту її вручення, надається знижка 50% при сплаті штрафу», — нагадали у МВС.

Застосунок розроблений для Android та іOS. Після скачування необхідно додати транспортний засіб — внести у відповідні поля державний номер ТС та відповідний документ: серію та номер постанови або інформацію про власника авто (ІПН, паспорт або посвідчення водія). Функціонал застосунку дозволяє оформити підписку на декілька авто. Застосунок дозволяє зробити миттєву оплату онлайн, всі реквізити вже внесені у платіжну форму.

Раніше у МВС заявляли, що з відновленням роботи камер відеоспостережень почали працювати 128 камер, що знаходяться у 20 містах та 10 областях.

Фото Pixabay

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