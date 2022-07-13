«Шкідливо не тільки для здоров’я, але й для гаманця»: адвокат розповів про усі подробиці антитютюнового закону

З 11 липня набрали чинності нові норми антитютюнового закону. Відтепер заборонено продаж, куріння, вживання та використання в певних місцях тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням (люльки для куріння, мундштуки), електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну, кальянів. Всі нюанси нового закону розкрив молодший юрист практики захисту бізнесу Андрій Івченко.

— Заборонено курити у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, у приміщеннях та на території навчальних закладів, у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, у закладах ресторанного господарства, об’єктах культурного призначення, у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування, у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, у приміщеннях гуртожитків, на дитячих майданчиках, у місцях загального користування житлових будинків, у підземних переходах, у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема, у таксі, у ліфтах і таксофонах, на вокзалах та станціях, на зупинках громадського транспорту.

— Що потрібно зробити, якщо ви суб’єкт господарювання (бізнес тощо)?

— Ви маєте забезпечити дотримання законодавства, зокрема: повідомити персонал про нові правила, розмістити графічний знак і текст «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!» (біля входу до закладу, вбиральні та в добре доступному для зору клієнтів місці), прибрати всі попільнички та контейнери для тютюнових виробів для електричного нагрівання з закладу, забрати напис, який дозволяє споживати тютюнові вироби для електричного нагрівання у приміщенні з вхідних дверей та стін закладу, інформувати відвідувачів про заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну. Літні тераси також підпадають під нововведення, оскільки фактично є продовженням капітальних приміщень ресторану чи кафе. Також зазвичай вони розміщені у громадських місцях.

— Яка відповідальність за порушення?

— Громадянам — штраф від 51 до 170 грн, за повторне порушення протягом року 170−340 грн. Ресторанному бізнесу штраф — 3000 грн за перше порушення, 15 000 грн — за повторне упродовж року. Всім іншим штраф — 1000 грн за перше, 10 000 грн — за друге порушення упродовж року. Як бачимо, куріння шкідливе не лише для вашого здоров’я, але й для гаманця. Ці нововведення підвищать рівень культури ведення ресторанного господарства та зменшать негативний вплив тютюну на здоров’я курців та людей, що перебувають поруч.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада проголосувала у цілому за проєкт закону, яким в Україні обмежується використання російської музики та надається підтримка національному музичному продукту.

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