«Чого я в той момент не взяв ножа і йому так у шию хрусь?»: український чемпіон світу про зустріч із путіним

Український чемпіон світу з самбо 37-річний Іван Васильчук, який живе в Іспанії, зізнався, що шкодує, що свого часу не вбив володимира путіна. Спортсмен перетнувся з главою Кремля у 2013 році під час світової першості в росії, де українець став віцечемпіоном світу.

«У 2013 році в Пітері був ЧС, і до речі мене нагороджував той самий Пу. Він мені тиснув руку, не я йому, — розповів Іван Васильчук в інтерв'ю YouTube-каналу «Бойові ботаніки». — І я скільки в голові думав: «Чого я в той момент не взяв ножа і йому так в шию хрясь? Так, можливо, мене б уже не було в живих, але й тисячі людей були б живі, а мільйони не страждали б» .

При цьому Іван зізнався, що думки про вбивство путіна прийшли до нього лише після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«А тоді я думав: Сам Пу мені руку тиснув. Нічого ж собі», — зазначив наш самбіст.

До речі, у перші дні після вторгнення путінської нечисті до нашої країни Васильчук звернувся до своїх колег-самбістів із Росії з проханням виступити проти війни, але замість підтримки отримав образи.

«Я їм написав: «Хлопці, ви можете щось зробити, щоб це припинилося», — розповів самбіст. — Мені почали відповідати: «Іване, ти загубився, тобі платить Америка. Ти — «бандера», «нацист», «щоб ти здох». Спочатку я коментарів не закривав, але потім закрив. Там таке понеслося. Просто жерсть».

Додамо, що уродженець Нетішина Хмельницької області Іван Васильчук, окрім титулу чемпіона світу (2011 року у Вільнюсі), став володарем «золота» Світових ігор-2013 у Санкт-Петербурзі. Крім того, в колекції спортсмена три «срібла» та одна «бронза» світових першостей, а також п'ять нагород чемпіонатів Європи (одна срібна та чотири бронзові). Після завершення кар'єри спортсмен відкрив свою академію самбо та став популярним відеоблогером.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська чемпіонка світу Аліна Шатернікова жорстко пройшлася по чиновнику боксу з росії.

Фото vsambo.ru

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