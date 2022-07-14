Збільшення виплат: чи можна отримати надбавку до пенсії при догляді за ветераном війни

Іноді в житті зустрічається ситуація, коли людина з невеликою пенсією доглядає за близьким родичем-інвалідом Другої світової війни І групи і хотіла б підвищити суму одержуваних виплат .

Саме із такою ситуацією зіткнувся читач видання «На пенсії».

На жаль, у подібному випадку жодних надбавок до пенсії в законодавстві не передбачено, пояснив незалежний консультант Сергій Коробкін.

«Швидше за все, безпосередньо до пенсії батька встановлено надбавку на догляд як інваліда війни, або ж на його ім'я оформлено державну соціальну допомогу на догляд. Але така допомога оформляється в управлінні праці та соціального захисту населення і не є складовою пенсії», — вважає експерт.

Водночас він рекомендує звернутися до управління соціального захисту населення та прояснити це питання.

Нагадаємо, раніше українцям нагадали, що вони мають право лише на один вид пенсії, але його можна поміняти.

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter