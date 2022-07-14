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Україна

Окупанти влаштували на Херсонщині «полювання» на патріотів України: обіцяють «винагороду»

14:23 14 липня 2022
Херсон

Російські окупанти на Херсонщині, де останні кілька днів ЗСУ влучно знищує військові склади та бази рашистів, почали посилено шукати проукраїнських активістів. Просять допомоги у населення. За патріотів пообіцяли «істотну грошову нагороду».

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ у своєму Telegram «СтратКомЗСУ».

Зазначається, що до списків внесли правоохоронців, військовослужбовців, націоналістів, активістів, осіб, які очолюють антиросійські сайти, канали та групи в інтернеті, а також осіб, які займаються проукраїнською агітацією, волонтерів, журналістів та інших.

Окупанти закликали місцевих жителів повідомляти, зокрема, інформацію про будинки чи приміщення, де зазначені особи можуть здійснювати свою діяльність.

«Патріотів України чекає в'язниця та тортури. Патріоти — будьте обережні! Шукайте шляхи на підконтрольну Україні територію. Ви наше майбутнє, ми не можемо вас втратити!» — попередили в ЗСУ.

Нагадаємо, українські партизани активно борються зі зрадниками, які перейшли на бік окупантів. Учора стало відомо про черговий замах на колишнього мера міста Володимира Сальдо, який тепер працює у новому «уряді», створеному російськими загарбниками.

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