У четвер, 14 липня, по Вінниці російські загарбники завдали ракетного удару. За даними ЗСУ, крилаті ракети «Калібр» були запущені з підводного човна з акваторії Чорного моря, дві з них були збиті силами ППО. Одна влучила у багатоповерхівку з офісними приміщеннями. На даний момент у Вінниці вже 20 загиблих, у тому числі троє дітей, 90 людей звернулися по допомогу. Журналіст Рауль Чилачава вважає, що українська влада не робить нічого, щоб урятувати маленьких українців від жахів війни

«Я вважаю, що політики України не повинні відволікатися на трагедію у Вінниці. Політична боротьба за владу є набагато важливішою.

Також я упевнений, що влада не повинна займатися централізованою евакуацією усіх дітей в сільську місцевість на Закарпаття. Нехай цим опікуються батьки, які під час повітряної тривоги точно знають, що ракети летять не за ними.

Честно, я не розумію, чому ми не користуємось досвідом попередніх війн? Я вже про це писав — під час оборони Британії усіх дітлахів, незалежно від думок їх батьків евакуювали у сільську місцевість, в найбезпечніші райони країни.

У батьків може не бути грошей, може не вистачити клепки в голові, може не бути усього одночасно. Для таких рішень і програм існує держава.

Ми всі знаємо, що ця війна не закінчиться завтра. Чому у великих містах дитячі майданчики забиті мамками з дітьми? Я з жахом проходжу повз міські озера в Києві на вихідні. Маямі, бл@ть. Сен-тропе.

Я розумію, що життя продовжується, але є закони війни і закони виживання. Вони написані розірваними тілами багатьох дітей на цій планеті.

Путін винний у цих вбивствах, але ми вже добре знаємо на що він здатний. Не всі уроки треба вчити на своєму кривавому досвіді.

Трагедії у Винниці неможливо було запобігти. У нас недостатньо ППО і ніколи не буде достатньо на 100%. Але багатьох смертей ми могли б уникнути", — пише Чилачава у Facebook.

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