Навіщо при пранні класти у пральну машинку вологу серветку: секрети досвідчених домогосподарок

Додаючи у пральну машину сіль, господині хочуть досягти більшого ефекту при полосканні.

А ось волога серветка у пральній машині у багатьох викликає подив. Хазяйки не розуміють, навіщо її туди класти.

Разом з тим автори одного з YouTube-каналів пояснюють, що такий спосіб допомагає зібрати шерсть, сміття та волосся з одягу.

Переміщаючись між речами в процесі роботи пральної машини, виріб збирає сміття, шерсть та волосся. Після закінчення прання колись біла серветка перетворюється на грудку бруду. Іншими словами, засіб відіграє роль фільтра та очищає одяг.

Але щоб народний метод спрацював, потрібно дотримуватись 3 правил. Волога серветка має бути щільною. Барабан потрібно завантажувати не повністю — не більше ніж на дві третини. При великій кількості вовни та сміття на одязі слід покласти 2−3 серветки.

Найкраще для прання підійде щільна серветка без сильного запаху. Важливо, щоб вона не порвалася за інтенсивної роботи пральної машинки. Шматочки, що відірвалися, можуть засмітити зливний фільтр, а дуже різкі аромати залишаться на білизні. Добре для цієї мети підійдуть антибактеріальні та дитячі гіпоалергенні серветки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як повернути білизну білим речам, що посіріли, та для чого додавати в машинку нашатирний спирт.

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