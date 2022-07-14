Прем'єр-міністр Італії Драгі оголосив про відставку

У четвер, 14 липня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що йде у відставку. Він подав відповідну заяву президенту країни Серджо Маттареллі.

«Я хочу оголосити вам, що сьогодні ввечері піду у відставку. Національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту її створення, більше не існує. Зруйновано договір про довіру, що лежить в основі дій уряду», — сказав Драгі членам свого кабінету.

Італійський прем'єр ухвалив таке рішення після засідання Сенату. Парламент висловив довіру уряду, однак у голосуванні відмовилася брати участь партія «Рух зірок» (Д5З), яка входить до коаліції, що править зараз.

«Сьогоднішнє голосування в парламенті є дуже важливою подією з політичного погляду. Більшість національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення, пішла», — наголосив Драгі.

Маріо Драгі обійняв посаду прем'єра Італії 13 лютого 2021 року. Його відставка сталася незабаром після відставки британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У червні вони разом із президентом Франції Еммануелем Макроном здійснили спільний візит до Києва та провели зустріч із Володимиром Зеленським. Драгі був одним із важливих союзників України в Європі.

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