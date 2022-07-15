У п'ятницю, 15 липня, київське «Динамо», яке обіграло дублюючий склад «Ліона» (3:1) та було розгромлене основним складом французького клубу (0:3), проведе черговий товариський благодійний матч у літнє міжсезоння. Суперником «біло-синіх» стане бельгійський «Антверпен», з яким динамівці зіграють у однойменному місті на арені «Босейлстадіон».

Для обох команд майбутній поєдинок стане генеральною репетицією перед стартом у новому сезоні єврокубкових турнірів. «Динамо» 20 липня проведе в польському Лодзі номінально домашній поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче», а на день пізніше «Антверпен» прийме на своїй арені «Дріту» з Косова в рамках відбірного раунду Ліги конференцій.

Раніше антверпенці ані з «Динамо», ані з іншими українськими клубами не перетиналися в єврокубках, а кияни зіграли проти бельгійських команд («Брюгге», «Андерлехт», «Генк» та «Гент») 12 матчів, у яких здобули 4 перемоги, двічі зіграли внічию та зазнали 6 поразок.

У прямій трансляції матч «Антверпен» — «Динамо», починаючи з 21:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Олександр Тимчик готується вперше стати батьком.

Фото ФК «Динамо»

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