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Спорт

«Незабаром нас буде троє»: футболіст збірної України готується вперше стати батьком

17:24 4 липня 2022
Олександр Тимчик із дружиною Кариною

У сім'ї захисника «Динамо» та збірної України Олександра Тимчика, який одружився наприкінці весни минулого року перед виступом на Євро-2020, незабаром відбудеться поповнення.

Красуня-дружина футболіста Каріна відпочиває у Бухаресті, поки коханий чоловік перебуває на зборах киян у Швейцарії. Насолоджуючись сонцем біля готельного басейну, дівчина поділилася радісною новиною зі своїми підписниками в Instagram.

«Незабаром нас буде троє», — підписала Карина під знімком, на якому тримає в руках знімок УЗД, і одразу ж отримала привітання від дружин Олександра Зінченка, Андрія Луніна, Валерія Бондаря, Сергія Сидорчука та багатьох інших.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї воротаря «Реала» та збірної України Андрія Луніна народився первісток.

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