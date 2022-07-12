У вівторок, 12 липня, київське «Динамо», яке втратило форварда та повернуло двох іноземців, проведе чергові благодійні товариські матчі за кордоном.

Після нічиєї з «Івердоном» (1:1), поразки від «Лозанни» (0:2), перемоги над «Сьоном» (1:0), нічиєї з «Янг Бойз» (0:0) та перемоги над «Люцерном» (2:1) «біло-сині» зіграють відразу два спаринги проти семиразового чемпіона Франції — «Ліона». Поєдинки відбудуться у містечку Бургуен-Жальє на «Стад П'єр Раджон».

Клуби лише одного разу перетиналися в єврокубках — у груповому турнірі Ліги чемпіонів-2006/2007 динамівці зазнали поразки і вдома (0:3), і на виїзді (0:1). Щоправда, якщо в активі динамівців є три єврокубкові трофеї (два Кубки кубків, у 1975-му та 1986-му, і Суперкубок Європи-1975), то «стелею» для ліонців є півфінали (двічі — Ліги чемпіонів, по одному разу Ліги Європи та Кубка кубків).

У прямій трансляції перший матч «Ліон» — «Динамо», починаючи з 19:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

У прямій трансляції другий матч «Ліон» — «Динамо», починаючи з 22:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Зазначимо, що у «Динамо» запланований ще один товариський матч — 15 липня «біло-сині» зіграють проти бельгійського «Антверпена». А вже 20 числа динамівці стартують у новому сезоні Ліги чемпіонів номінально домашнім матчем у польському Лодзі проти турецького «Фенербахче» у другому кваліфікаційному раунді найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що луганська «Зоря» оголосила про призначення новим головним тренером іноземця.

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