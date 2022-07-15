Били по навчальних закладах: окупанти вночі знову обстріляли Харків

У ніч проти п'ятниці, 15 липня, російські війська вкотре обстріляли Харків — як і у Миколаїві, ударів було завдано по освітнім закладам.

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, ворог обстріляв виключно цивільну інфраструктуру.

«Близько 3:00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу у Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу. Ще одна ракета вдарила по подвір'ю неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень. Попередньо — жертв і постраждалих немає», — зазначив він.

Голова ОДА також повідомив, що протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди, рятувальники ліквідовували пожежі. У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколкових поранень зазнала жінка 69 років.

Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що на ракетах, якими росіяни завдавали ударів по місту, виявлено маркування 5В55, що може свідчити про обстріли ЗРК «С-300».

Нагадаємо, що днями рашисти здійснили обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню, поціливши по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова. Під вогнем окупантів опинилися приватні оселі, торгівельний центр та шиномонтаж. Загинуло шість харків'ян, більше тридцяти зазнали поранень.

Фото ГУНП у Харкіській області

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