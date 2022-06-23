34.62 / 35.44 36.27 / 37.43
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Відвикайте жити з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю»: українців попередили про важку зиму

10:15 23 червня 2022
Опалення

В уряді, який обіцяє не підвищувати тарифи на опалення, попередили українців про те, що зима буде складною та назвали температурний режим, який планується підтримувати у будинках.

«Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми повинні захистити кожного українця та обігріти його житло. Тарифи на тепло не зміняться, ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови» , — стверджує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Водночас, за його словами, громадяни «мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю».

Міністр зазначив, що оптимальна температура в будинках має коливатися в межах 18−20 градусів, але не нижче 16 градусів, як в економних країнах розвиненої Європи.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується ввести в країні мораторій на підвищення тарифів на газ та опалення під час дії воєнного стану та ще шість місяців після його припинення.

Фото Pixabay

253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов'язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов’язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Пенсія у Польщі

Частині українців виплатять 13-у пенсію у розмірі 9 тис. грн: хто може на неї розраховувати

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх смаколиків, коли спробували його

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.