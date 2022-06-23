«Відвикайте жити з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю»: українців попередили про важку зиму

В уряді, який обіцяє не підвищувати тарифи на опалення, попередили українців про те, що зима буде складною та назвали температурний режим, який планується підтримувати у будинках.

«Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми повинні захистити кожного українця та обігріти його житло. Тарифи на тепло не зміняться, ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови» , — стверджує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Водночас, за його словами, громадяни «мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю».

Міністр зазначив, що оптимальна температура в будинках має коливатися в межах 18−20 градусів, але не нижче 16 градусів, як в економних країнах розвиненої Європи.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується ввести в країні мораторій на підвищення тарифів на газ та опалення під час дії воєнного стану та ще шість місяців після його припинення.

Фото Pixabay

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