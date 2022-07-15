Знали про діабет та відмовлялися допустити Червоний Хрест: родичі британця, який помер у полоні, звинуватили у трагедії росію

Сім'я померлого у полоні невизнаної «ДНР» британця Пола Урі звинуватила в його смерті уряд росії та тих, хто безпосередньо тримав його в ув'язненні. Про це пише Бі-бі-сі.

Родичі впевнені, що «влада ДНР» знала, що у Пола Урі діабет першого ступеня. Але вони відмовлялися пускати до полоненого представників Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій, які кілька разів намагалися перевірити, в яких умовах утримуються британці.

Рідні Пола Урі відкинули заяви «ДНР» про те, що уряд Британії нібито відмовився вести переговори про долю свого громадянина.

За словами рідних померлого, влада в Лондоні спільно з Червоним Хрестом робила все можливе, але на їхні неодноразові запити у «ДНР» не реагували.

Наразі сім'я хоче повернути тіло Пола Урі до Британії, проте правозахисники вважають, що шансів на це замало. Вони мають намір просити британський уряд підключитися до переговорів про видачу тіла.

За допомогою судмедекспертизи у Британії можна було б точно встановити причини смерті Урі. Родичі підозрюють, що його могли катувати.

Нагадаємо, у «ДНР» винесли смертний вирок двом громадянам Великобританії — Шону Піннеру та Ейдену Есліну. Іноземці воювали за Україну та потрапили у полон до бойовиків.

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