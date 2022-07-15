Батьки Кейт Міддлтон вирішили віддати свій заміський будинок вартістю понад 5 млн. доларів під житло для українських біженців

Батьки Кейт Міддлтон мають намір перетворити свій заміський будинок у графстві Беркшир на місце, де зможуть жити українські біженці. Майкл та Керол Міддлтон придбали цю нерухомість близько 10 років тому за 4,7 мільйона фунтів (5,6 мільйона доларів). Будинок знаходиться у селі Баклбері.

Міддлтони зайнялися цією ідеєю, коли дізналися, що кілька відомих домовласників у Баклбері вже надали житло українським сім'ям. Зокрема, так вчинили популярний британський телеведучий Кріс Таррант та лорд Бенйон, член парламенту від Консервативної партії.

Заміський будинок Міддлтонів

Керол кілька разів обговорювала з ними практичні питання та зміцнилася у своїх планах. Як повідомляє Daily Mail, поки вона хоче виділити біженцям одну спальню та вітальню. Крім того, їй хотілося б, щоб у її будинку могли збиратися українці, які мешкають у Баклбері.

Батьки Кейт Міддлтон

Єдина серйозна перешкода на шляху реалізації цього плану — безпека Кейт Міддлтон, принца Вільяма та їхніх дітей. Герцог і герцогиня Кембриджські часто приїжджають погостювати в заміський будинок Керол і Майкла. Як відомо, усі члени британської королівської родини охороняються агентами спеціальної служби. Присутність у будинку сторонніх може викликати питання та додаткові витрати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Вільям та Кейт разом із дітьми відлетіли з Кенсінгтона на гелікоптері. Передбачається, що Кембриджі вирушили на відпочинок.

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