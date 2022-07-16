Близнюки зможуть взятися за нову цікаву справу, а Леви отримають багато яскравих вражень: гороскоп від Анжели Перл на 16 липня

Як і у випадку з прогнозом про терміни закінчення війни, австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл не боїться називати речі своїми іменами, і говорить дійсно те, що зірки пророкують представникам кожного знака зодіакального кола.



Тому на 16 липня 2022 року вона не обіцяє багатьом людям реалізації нездійсненних надій, а звертає увагу на необхідність докласти зусиль для подолання перешкод, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Є ймовірність того, що в деяких нових справах, які були започатковані не так давно, виникнуть певні проблеми. Але не варто здаватись і опускати руки. Зрештою, є всі шанси досягти хороших результатів. Але зусиль потрібно докладати трохи більше.

Телець (20 квітня — 20 травня)

На Тельців чекають дрібні неприємності у великій кількості. Однак їм цілком по плечу впоратися з ними. Можуть бути навіть серйозніші проблеми. Але вони не зупинять. Деякі плани будуть порушені через людину, яка не дотримається своєї обіцянки. Це неабияк зіпсує настрій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зараз вдалий час для того, щоб взятися за нову справу, яка вже давно викликала інтерес, але здавалась дещо складною і навіть заплутаною. Будь-які перепони не важко подолати і вийти переможцем.

Рак (22 червня — 22 липня)

На легкий успіх сподіватися немає жодного сенсу. У всьому потрібно докладати титанічних зусиль. В іншому випадку результати навряд чи потішать. Навіть якщо цілі досить скромні, не варто розслаблятися.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Хоча день виявиться не дуже плідним, зате приємним і цікавим. Причому Левам вдасться провести його з користю для себе, отримати нові та яскраві враження, які на довгий час запам'ятаються. Невеликі покупки виявляться дуже вдалими і прослужать довгий час.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День відрізняється дуже сильним впливом негативних тенденцій. Далеко не все йтиме за планом, що неабияк зіпсує настрій. А кожне починання викличе лише розчарування. Важливі питання краще просто поки що відкласти більш вдалий період. А вечір слід присвятити своїй сім'ї.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Протягом дня Терезам вдасться знайти відповіді на багато питань. Крім того, вони отримають звістки, однак не кожна підніме настрій. Оточуючі дадуть цінні поради, до яких варто дослухатися. У майбутньому вони стануть у пригоді.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День буде спокійним з ранку, але потім Скорпіонам вдасться зробити його більш цікавим, яскравим і незабутнім. І все це завдяки гарній фантазії, яка дуже розвинена. Результат багатьох справ залежатиме саме від Скорпіонів. Тож варто докладати максимум зусиль — і тоді результати потішать.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зірки дадуть деякий період для перепочинку, і цим варто скористатися. Стрільцям вдасться відновити свої фізичні сили та душевну рівновагу, якщо вони візьмуть на роботі невеликий відпочинок. Серйозні та стомлюючі відносини сьогодні краще легко відкласти на більш зручний період.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Хоча день навряд можна назвати видатним і вдалим, загалом він пройде менш погано. Цілком можна зайнятися фізичною працею. Він піде на користь. Крім того, дозволяється робити ремонт, проводити роботи на дачі, у саду та городі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям доведеться не на жарт працювати для отримання навіть скромних результатів. Вранці негативні тенденції почнуть зростати. Слід підготуватися до неприємних розмов. Проте аналіз своїх власних помилок піде на користь.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День розпочнеться з дуже неприємних новин. Однак Рибам вдасться досить швидко налаштувати себе на позитивний лад. Не рекомендується лінуватися. А творчі натури матимуть змогу реалізувати свої давні плани.

Зазначимо, що інші астрологи напередодні влаштували своєрідне змагання, засмучуючи українців своїми прогнозами про настання розв'язки у кривавій війні.

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