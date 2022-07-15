Хлопчик загинув разом з мамою: жертвами ракетного удару по Вінниці стали троє дітей, — МВС

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по центру Вінниці загинули 23 людини. Поліція вже ідентифікувала 19 з 23.

Серед загиблих дітей, окрім чотирирічної дівчинки, хлопчики 7 та 8 років, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Один з хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом з мамою.

Другий чекав на дядька в припаркованому авто. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, він перебуває у лікарні. У тяжкому стані також перебуває і мати загиблої 4-річної дівчинки.

За медичною допомогою звернулися 183 людини, 82 з них госпіталізували.

8 людей досі вважаються зниклими безвісти.

За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, Будинок офіцерів, який постраждав внаслідок обстрілу, знесуть. Щодо Будинку побуту «Ювілейний» рішення ухвалить експертна комісія.

Нагадаємо, удар по Вінниці президент Володимир Зеленський назвав зухвалим актом російського терору. Він зазначив, що «таке не могли зробити люди, це — худоба!»

Фото ДСНС

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