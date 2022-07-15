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Події

Нардепа Ковальова заочно заарештовано і оголошено в розшук: зраднику загрожує довічне ув'язнення

10:35 15 липня 2022
Олексій Ковальов

Народному депутату Олексію Ковальову, який пішов на співпрацю з окупантами на Херсонщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, колишнього «слугу народу» оголошено в розшук.

Про це повідомили у ДБР та нагадали, що Генеральна прокурорка на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів 6 липня 2022 року повідомила про підозру нардепу, який від початку широкомасштабної агресії рф знаходився на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомогав окупантам.

«На на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора — „уряді Херсонської області“. Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості», — повідомили у ДБР та додали, що дії Ковальова кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111−2 КК України (посібництво державі-агресору).

Санкція статей — покарання у вигляди до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що 22 червня невідомі підірвали автомобіль нардепа-зрадника, але йому вдалося вижити. Ковальов звинуватив СБУ у нападі на нього.

Фото із соцмереж

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