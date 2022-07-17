Три знаки зодіаку сьогодні можуть зіткнутися з підступами ворогів та інтригами заздрісників: гороскоп на 17 липня 2022 року

17 липня 2022 року — один із найскладніших у всьому місячному місяці днів. Його енергетика тисне на психіку людини, змушуючи її робити погані вчинки. Зірки рекомендують сьогодні не виходити з дому і, по можливості, ні з ким не спілкуватися чи хоча б максимально скоротити комунікації, особливо з малознайомими чи незнайомими людьми. Час сприятливий для аналізу своєї діяльності — принаймні останнього періоду життя — і прибирання на всіх рівнях, від робочого столу до квартири, пише slovofraza.com.

Астрологи радять цього непростого дня зайнятися своїм ментальним здоров'ям. Більше читайте позитивні новини, перегляньте цікавий фільм чи зіграйте у настільну гру з сім'єю чи друзями.

Особливо уважними у цей день слід бути Близнюкам, Скорпіонам та Козерогам.

Близнюки

Несприятливий для ділової активності день. Проти вас буде все. Інтриги, заздрість, несподівані перешкоди затягнуть ваші плани. Може виникнути потреба у допомозі друзів, родичів чи впливових людей. У другій половині дня можливий конфлікт. Вас звинувачуватимуть у тому, чого ви не робили. Порозуміння у цей день повністю відсутнє.

Скорпіон

Цього дня побоюйтеся пліток та наклепів. Хтось знову намагається завдати вам неприємностей. Будьте пильні та обережні в обіцянках. Не приймайте жодних важливих рішень і вичікуйте. Для чоловіків-Скорпіонів існує ймовірність вигідної ділової пропозиції, яку слід добре обміркувати, перш ніж дати згоду.

Козеріг

По можливості відмовтеся від нових знайомств, не проявляйте активності у комерційних справах, скоротите спілкування з оточуючими людьми. Можливі підступи недругів, хибні поради чи провокація недоброзичливців.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома провидиця склала гороскоп на другу половину липня, а український астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на липень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

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