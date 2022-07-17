36.43 / 37.34 36.32 / 37.41
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Український Ан, який розбився в Греції, перевозив зброю в Бангладеш

13:53 17 липня 2022
Авіакатастрофа

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович у неділю підтвердив, що український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва, повідомляє «Європейська правда».

«Літак вилетів близько 20:40 з міста Ниш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш», — сказав він.

Рейс мав здійснити технічні посадки в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а його кінцевим пунктом призначення мало бути місто Дакка — столиця Бангладеш.

«Власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами», — зазначив Стефанович.

Глава Міноборони Сербії також підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули, а його власником є українська компанія.
Тим часом, українська «Авіакомпанія «Меридіан» підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив генеральний директор «Меридіану» Денис Богданович, передає Deutsche Welle.

У компанії «Меридіан» причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Facebook, що попередня причина аварії — відмова одного із двигунів.

«На доручення міністра закордонних справ Dmytro Kuleba на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з"ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння», — написав він.

«Гаряча лінія» МЗС України для родичів: +38 044 238 1588

Як писали «ФАКТИ», раніше в аеропорту Майамі здійснив аварійну посадку пасажирський літак, у якого заклинило шасі. Лайнер врізався у радіовежу і спалахнув.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Філіп Кіркоров та Ані Лорак

«Лорак переодягалась у домробітницю та мила підлогу кіркорову»: кремлівські ЗМІ висміяли співачку-мовчунку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.