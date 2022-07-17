Український Ан, який розбився в Греції, перевозив зброю в Бангладеш

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович у неділю підтвердив, що український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва, повідомляє «Європейська правда».

«Літак вилетів близько 20:40 з міста Ниш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш», — сказав він.

Рейс мав здійснити технічні посадки в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а його кінцевим пунктом призначення мало бути місто Дакка — столиця Бангладеш.

«Власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами», — зазначив Стефанович.

Глава Міноборони Сербії також підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули, а його власником є українська компанія.

Тим часом, українська «Авіакомпанія «Меридіан» підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив генеральний директор «Меридіану» Денис Богданович, передає Deutsche Welle.

У компанії «Меридіан» причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Facebook, що попередня причина аварії — відмова одного із двигунів.

«На доручення міністра закордонних справ Dmytro Kuleba на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцами Греції задля з"ясування усіх обставин інциденту. Нині тривають рятувальні роботи і пожежогасіння», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в аеропорту Майамі здійснив аварійну посадку пасажирський літак, у якого заклинило шасі. Лайнер врізався у радіовежу і спалахнув.

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