Український літак, який перевозив небезпечний вантаж, розбився у Греції: перші подробиці та відео з місця НП

Вранці у неділю, 17 липня, на місці падіння українського транспортного літака Ан-12, який напередодні зазнав катастрофи біля грецького міста Кавала, працюватиме спеціальна група піротехніків, яка намагатиметься наблизитись до уламків.

Як повідомляє «Громадське», літак виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії. Сербські масмедіа пишуть, що Ан-12, який вилетів із міста Ніш, був зареєстрований в Україні і належав американській компанії.

В службі цивільної авіації розповіла, що пілот подав сигнал про лихо. За попередніми даними, у нього спалахнув один із чотирьох двигунів. Пілот розвернув літак, щоб здійснити екстрену посадку в аеропорту Кавали, але не встиг. Очевидці розповіли, що під час падіння повітряне судно врізалося в кукурудзяне поле.

Повідомляється, що літак перевозив вантаж, класифікований як небезпечний. За даними різних джерел, на борту могли перебувати від 3 до 8 осіб. Голова муніципалітету Пангайо Філіппос Анастасіадіс розповів, що пілот здійснив героїчний вчинок — зміг відвести літак із палаючим двигуном від житлового району.



#BREAKING: UR-CIC, Antonov An-12TB cargo Aircraft of Meridian Ltd з #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals знімали момент crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee — The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Раніше в аеропорту Майамі здійснив аварійну посадку пасажирський літак, у якого заклинило шасі. Лайнер врізався у радіовежу і спалахнув. На щастя, обійшлося без жертв.

А в Рязанській області росії розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. На борту було дев'ять осіб. Влада офіційно підтвердила загибель чотирьох.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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