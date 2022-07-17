35.25 / 36.68 36.80 / 37.80
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Український літак, який перевозив небезпечний вантаж, розбився у Греції: перші подробиці та відео з місця НП

8:21 17 липня 2022
Ан-12

Вранці у неділю, 17 липня, на місці падіння українського транспортного літака Ан-12, який напередодні зазнав катастрофи біля грецького міста Кавала, працюватиме спеціальна група піротехніків, яка намагатиметься наблизитись до уламків.

Як повідомляє «Громадське», літак виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії. Сербські масмедіа пишуть, що Ан-12, який вилетів із міста Ніш, був зареєстрований в Україні і належав американській компанії.

В службі цивільної авіації розповіла, що пілот подав сигнал про лихо. За попередніми даними, у нього спалахнув один із чотирьох двигунів. Пілот розвернув літак, щоб здійснити екстрену посадку в аеропорту Кавали, але не встиг. Очевидці розповіли, що під час падіння повітряне судно врізалося в кукурудзяне поле.

Повідомляється, що літак перевозив вантаж, класифікований як небезпечний. За даними різних джерел, на борту могли перебувати від 3 до 8 осіб. Голова муніципалітету Пангайо Філіппос Анастасіадіс розповів, що пілот здійснив героїчний вчинок — зміг відвести літак із палаючим двигуном від житлового району.

Раніше в аеропорту Майамі здійснив аварійну посадку пасажирський літак, у якого заклинило шасі. Лайнер врізався у радіовежу і спалахнув. На щастя, обійшлося без жертв.

А в Рязанській області росії розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. На борту було дев'ять осіб. Влада офіційно підтвердила загибель чотирьох.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

1274

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Ан-12

Український літак, який перевозив небезпечний вантаж, розбився у Греції: перші подробиці та відео з місця НП

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.