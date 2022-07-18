Скандал у Раді: депутати вигнали із зали «лукашиста» у камуфляжі ЗСУ

Народний депутат Євген Шевченко, який запам'ятався українцям дружбою із соратником путіна олександром лукашенком, спровокував скандал під куполом Ради, з'явившись на засідання парламенту у військовій формі. Виявилося, що депутат був екіпірований повністю — аж до берців і футболки.

Тому коли колеги народного обранця по парламенту зажадали зняти форму, мотивуючи це забороною носіння подібного одягу всіма, хто не є військовослужбовцем, Шевченку довелося піти з зали. Назад, втім, він вже не повернувся.

Критики такої зухвалої поведінки депутата назвали його вигнання «сеансом екзорцизму».

У травні 2021 року фракція партії «Слуга народу» вирішила виключити нардепа зі свого складу, але мандата він так і не втратив. Після початку повномасштабного вторгнення рф до нашої країни сам Євген Шевченко заявляв, що пішов служити у ЗСУ добровольцем, проте цю заяву зробив під час затримання на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, раніше українців обурила форма СБУ на звинуваченому у зраді батьківщині нардепі Віктора Медведчука — у ній він намагався втекти з України.

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