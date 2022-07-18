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Меган Маркл у спідниці вартістю 1600 доларів прийшла послухати промову чоловіка в ООН про бідність та голод

23:30 18 липня 2022
Принц Гаррі та Меган Маркл в ООН

У понеділок, 18 липня, принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Нью-Йорка, щоб взяти участь у спеціальному засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Організація Об'єднаних Націй оголосила 18 липня на день Нельсона Мандели. Принц Гаррі був запрошений виступити з промовою, присвяченою легендарному політику та борцю з апартеїдом.

Герцог Сассекський у своєму виступі назвав кілька основних загроз свободі та демократії. Він згадав у зв'язку з цим і війну, яка росія розв'язала проти України. Гаррі говорив також про злидні та голод, які, на жаль, панують у багатьох країнах світу. Від них страждають сотні мільйонів людей.

Британські та американські ЗМІ зазначають, що зала засідань, в якій виступав герцог, була майже порожньою. Схоже, виступ принца Гаррі не привернув увагу членів делегацій.

А ось репортерів та фотографів вистачало. Звичайно, їх цікавило, в якому вбранні з'явиться на такому серйозному заході Меган Маркл.

Герцогиня Сасекська вибрала чорний колір. На ній була сувора пряма спідниця з кишенями від Givenchy за 1590 доларів, проста, але елегантна блузка того ж бренду, туфлі на підборах від Manolo Blahnik. У руці Меган тримала темну сумочку Mulberry. Волосся дружина принца Гаррі стягнула ззаду у хвіст.

Це був перший спільний вихід Сассексів в суспільство після святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети II. Зважаючи на все, зовнішній вигляд Меган справив на ЗМІ більше враження, ніж виступ Гаррі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до соцмережі та ЗМІ потрапили нові фото сина герцога та герцогині Сассекських. Знімки було зроблено 4 липня у День незалежності США.

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