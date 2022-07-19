Зеленський анонсував масові звільнення у СБУ

Президент України Володимир Зеленський, який відсторонив генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова, заявив, що йде ревізія Служби безпеки України та вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців через незадовільні результати роботи.

Нагадаємо, що президентським указом виконувачем обов'язків очільника СБУ призначено бригадного генерала Василя Малюка, який з березня 2022 року працював першим заступником Баканова. До цього Малюк був заступником міністра внутрішніх справ та працював начальником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Зеленський у своєму відеозверненні, говорячи про стан справ на фронті, відзначив, що ЗСУ змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат і що зс росії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території.

«Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників. І з ними усіма — з усіма, де є люди, — ми повинні підтримувати інформаційний зв’язок. Настільки, наскільки це можливо», — сказав він та звернув увагу на фото мешканця Маріуполя, який в тимчасово окупованому місті вийшов на вулицю з українським прапором.

Фото міськради Маріуполя

Фото міськради Маріуполя

17-річний юнак розповідав ASTRA, що йому пощастило не потрапити на очі окупантам і що деякі місцеві чоловіки намагалися його побити. Наразі хлопець не може виїхати з міста — йому нема 18-ти, а батьки їхати не хочуть.

«Новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі Драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець — один із багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію», — сказав Зеленський та додав: «росія тримає більшість із них в інформаційному вакуумі. Щодня закидає окуповані території новою брехнею про Україну та про наші дії. Але попри пропаганду й залякування люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть».

Володимир Зеленський звернувся до громадян с проханням доносити на окуповану територію реальну інформацію, підтримувати співгромадян.

«На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, у Криму наші люди мають чути про Україну від українців. Перспектива очевидна: український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання — тільки час», — резюмував президент.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ розповіли про відбиття ворожих штурмів на низці східних напрямках та вдалих удара українських воїнів по складах та техніці окупантів на півдні України.

Фото Офісу президента

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