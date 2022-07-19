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Повалій на «Слов'янському базарі» в Білорусі назвала війну «складними часами»

13:12 19 липня 2022
Таїсія Повалій

Українська співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну та заробляє криваві рублі у Росії, засвітилася на «Слов'янському базарі» в Білорусі. Коли на рідну землю летять ракети, артистка виступає у Вітебську. На відкритті «Слов'янського базару», який є символом єдності трьох республік, Повалій заспівала українською пісню «Верба» та назвала Білорусь своєю другою батьківщиною.

«Я завжди з такою радістю приїжджаю до вас, до Білорусі. Можна навіть сказати, що до себе додому, бо Вітебськ — моя творча батьківщина», — сказала зі сцени Повалій.

Після виступу у коментарі місцевому телеканалу вона назвала війну в Україні «складними часами».

«Моя рідна Білорусія, я від щирого серця тобі кажу, що я тобі дуже люблю як свою рідну творчу землю, де я народилася як співачка. Я розумію, що часи складні. Тому хто, якщо не я, нестиму добро, мир і любов?» — сказала Повалій, допустивши помилку в назві країни.

Нагадаємо, 14 липня, у день відкриття «Слов'янського базару» росія вдарила ракетами по Вінниці, загинуло понад 20 людей.

Раніше Повалій розважалася у компанії артистів-путіністів у Москві на показі Юдашкіна.

Павло Зібров запропонував позбавити перебіжницю звання народної артистки України.

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