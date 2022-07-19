«Нелюди, таких треба знищувати»: футболіст збірної жорстко пройшовся по українцях-«заробітчанах» у росії

Захисник донецького «Шахтаря», який представив нового головного тренера, та збірної України Віктор Корнієнко обурився поведінкою співвітчизників, які після початку війни з росією залишилися жити та працювати на території країни-агресора.

«Потвори. Це нелюди. Таких треба на частини одразу ж розривати. Коли ти бачиш, що твою Україну знищують, а ти сидиш і мовчиш, таких треба знищувати. Я заводжуся, коли такі теми починаються. Для мене це нелюди. Ті, хто повернувся до України після того, як розпочалася повномасштабна війна, їх можна пробачити. Особисто я це вважаю справжнім вчинком. Руку можна потиснути таким людям. У росії люди зомбовані. Їх там надресували, вони бояться слово криве сказати. Мільйони людей їм намагаються щодня щось донести, але їм байдуже», — поділився своїми емоціями футболіст в інтерв'ю Youtube-каналу FootballHub.

Зазначимо, що сам Віктор, який має у своєму активі 2 матчі (1 забитий м'яч) у складі національної збірної, активно займався волонтерською діяльністю в рідній Полтаві.

А буквально днями родина Корнієнків, яка виховує доньку Софію, дізналася, що чекає появи на світ сина. Емоційне відео щасливий батько виклав на своїй сторінці в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що для Романа Зозулі немає добрих росіян, і всі вони покидьки.

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