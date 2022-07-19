Оформлення «довідки переселенця»: що потрібно для встановлення факту переміщення

Довідка про взяття на облік ВПО надає переселенцям додаткові можливості у вигляді спрощеної реєстрації безробітними, доступу до гуманітарної допомоги тощо. Втім, процес отримання такого документу подекуди перетворюється у цілий квест, особливо тоді, якщо у паспорті відсутня «прописка». Як довести, що проживав у населеному пункті, з якого перемістився, якщо немає інформації про реєстрацію місця проживання, та отримати довідку, розповіли фахівці Юридичного пораднику для ВПО.



«Відсутність зареєстрованого місця проживання (так званої „прописки“), насправді, не є перешкодою для отримання „довідки переселенця“. Однак за відсутності такої інформації у паспорті або витягу з реєстру територіальних громад необхідно буде надати разом з заявою про взяття на облік ВПО додаткові документи для підтвердження факту проживання у населеному пункті, з якого відбулося переміщення», — пишуть юристи.

Це, зокрема можуть бути:

- військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

- трудова книжка з записами про трудову діяльність;

- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

- свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- атестат про повну загальну середню освіту;

- документ про професійно-технічну освіту;

- документ про вищу освіту (науковий ступінь);

- довідка з місця навчання;

- рішення про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

- медичні документи (наприклад, декларація із сімейним лікарем);

- довідки ОК-5 чи ОК-7;

- фотографії, відеозаписи тощо.

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За словами фахівців, документи, які надаються для оформлення «довідки переселенця», мають підтвердити факт проживання саме на 4 день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

«Відповідно старі фотографії за 2021 чи попередні роки, а так саме отримані до 2022 року дипломи та сертифікати подавати не потрібно», — додали фахівці.

Нагадаємо, діти-переселенці з 14 років мають право самостійно звертатися по грошову допомогу.





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