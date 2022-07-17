Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, який раніше називав 11 вересня датою, коли у рф можуть спробувати приєднати окуповані території України, заявив, що військові об’єкти росії на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.

Як передає «Українська правда», про це він сказав, відповидаючи на запитання, чи можуть ЗСУ застосовувати системи HIMARS та М270 по території півострову.

«На сьогоднішній день Кримський півострів став просто хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ у південні райони нашої держави… Ви бачите, наскільки активно використовується на сьогодні Чорноморський флот рф для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед це системи „Калібр“, фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, і потім проводять пуски, незважаючи на пору доби… Через те це теж одна з цілей, які необхідно уражати, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об’єктів і взагалі України», — зазначив він під час телемарафону.

Нагадаємо, що директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявляв, що ЗСУ могли б завдати удару по Кримському мосту за допомогою американської артилерійської ракетної системи HIMARS. Але ракет, що можуть летіти на відстань у 300 кілометрів наразі у України немає.

А радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро заявляв, що Україні необхідно дозволити завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій білорусі, окупованому Криму та в росії.

Фото М270 Генерального штабу ЗСУ

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