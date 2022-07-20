З вдячністю за кожного вбитого путінця: у Генштабі розповіли про 200 російських «двохсот» за добу

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 російських військовослужбовців, які цинічно порушують усі правила та звичаї ведення війни.

Всього ж з початку повномасштабної війни війська рф втратили 38750 військових, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у Facebook .

При цьому зазначається, що найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутського напрямку.

У коментарях до посту українці висловлюють подяку українським воїнам за «кожного вбитого виродка» — адже кожен із путінців міг запросто відкрити вогонь за будь-якого мешканця нашої країни — цьому є чимало доказів.

Ще один важливий момент — крім убитих солдатів та офіцерів бойові втрати рф на 20 липня орієнтовно склали:

танків — 1700 (ще плюс 9 знищених машин за добу);

бойових броньованих машин — 3905 (+13);

артилерійських систем — 856 (+5);

РСЗВ — 250 (+2);

літаків — 221 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 703 (+10);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2775 (+8).

Оперативні дані Генштабу

Про те, як відбувається знищення нелюдів путіна, бійці ЗСУ показали на відео.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, найактивніше ситуація розвивається зараз на Донецькому та Бахмутському напрямках — ворог рветься до Бахмута і прагне все-таки захопити територію Вуглегірської ТЕС.

Фото АрміяІнформ

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