Російська орда вдарила «Градами» по Нікополю: загинуло двоє людей, серед поранених – четверо дітей

Окупанти вночі 20 липня обстріляли з «Градів» житловий квартал Нікополя на Дніпропетровщині, який уже неодноразово ставав мішенню для окупантів.

Загалом по місту було випущено понад 30 реактивних снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Наслідки обстрілу

Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще дев'ять — поранені. Шестеро постраждалих госпіталізовано, серед них четверо дітей, наймолодшому з них три роки. Ракетним ударом повністю зруйновано три приватні будинки, ще близько десяти пошкоджено.

Рятувальники продовжують розбирати завали

«Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисне обстріляли з „Градів“ житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо дві людини загинули, дев'ять — поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому три роки! Три роки! Дитині, яка спала вдома, коли російські відморозки вдарили по ній з „Градів“. Обстрілом повністю зруйновано 3 приватні будинки, з десяток — пошкоджено», — повідомив він.

Рятувальники продовжують розбирати завали і з'ясовувати масштаби руйнувань, піротехніки виявляють розкидані боєприпаси, що не вибухнули.

Нагадаємо, 18 липня росіяни завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області та знищили склад із 5 тисячами тонн зерна.

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