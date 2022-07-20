Благав путіна вдарити по місту ракетами: в Одесі затримали прихильника «руского міра»

Україна п'ять місяців бореться з російськими окупантами. Гинуть не лише наші військові, а й мирні люди, по яких путінські нелюди б'ють ракетами.

Натомість перебувають ще в країні шанувальники «руского міра».

Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який неодноразово відправляв у чати росії меседжі з проханням завдати по Одесі ракетного удару, подібного до того, що його було завдано по Вінниці.

Любителя «руского міра» поліцейські затримали за місцем проживання, повідомили в обласному главку.

Під час обшуку у нього вилучили комп'ютер та мобільний телефон з підтвердженням його протиправної діяльності. Вилучену техніку направили на експертизу. Наразі одесита перевіряють на причетність до пособництва ворогові.

YouTube video player

Нагадаємо, днями в Києві місцеві жителі побили та облили фарбою шанувальницю «руского міра», якій не сподобалися діти, які збирають гроші для ЗСУ.

Фото поліції

1289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter