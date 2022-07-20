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Дефолту не буде: західні кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України

16:21 20 липня 2022
Дефолту не буде: західні кредитори погодилися відстрочити погашення боргів України

Західні уряди, які надавали прямі кредити українському уряду, погодилися, аби Україна призупинила обслуговування боргу по цих зобов'язаннях до кінця 2023 року. Як повідомляє британська The Telegraph, після цього буде можливою відстрочка ще на один рік.

Наразі домовленості досягнуто з Канадою, Францією, Німеччиною, Японією, Великобританією та США, які закликали інших власників облігацій погодитися на прохання Києва про дворічну відстрочку виплати боргу.

Реструктуризація має відбутися лише в разі схвального рішення всіх кредиторів.

Нагадаємо, країна-агресор припустилася дефолту по зовнішніх зобов'язаннях 27 червня, а 15 липня стало відомо, що дефолт допустила й Білорусь.

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