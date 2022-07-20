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Добровільно став зрадником: СБУ викрила чиновника, який допоміг окупантам перекинути бронетехніку із Криму

16:46 20 липня 2022
Добровільно став зрадником: СБУ викрила чиновника, який допоміг окупантам перекинути бронетехніку із Криму

СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг рф перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини. Ним виявився заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, повідомив речник спецслужби Артем Дехтяренко.

За його словами, чиновник погодився співпрацювати з ворогом добровільно і за це отримав «нагороду» — призначення керівником так званого «государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога».

Загалом Служба безпеки нині розслідує більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Наприклад, у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників партії регіонів, які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого «Старобільського району лнр».

Нагадаємо, в Одесі силовики затримали молодика, який неодноразово відправляв у чати росії меседжі з проханням завдати по місту ракетного удару, подібного до того, що його було завдано по Вінниці.

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