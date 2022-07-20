Українці, які рятуються від війни у Польщі, можуть отримати грошову допомогу від польського Червоного Хреста.



Організація оголосила повторну реєстрацію для тих, хто не отримав фінансової підтримки від інших гуманітарних організацій. Про це повідомляється на офіційному сайті.



На сьогодні програма допомоги передбачена для українців, які проживають у Лодзі та Бидгощі. Очікується, що у майбутньому така підтримка діятиме і в інших польських містах.



Учасники програми отримають 710 злотих (близько 4 492 грн) на заявника та 610 злотих (3 859 грн) на кожного наступного члена сім'ї (максимально до п'яти осіб). Заяву може подати лише одна людина з сім'ї.



Щоб зареєструватись на отримання цієї допомоги, потрібно:

- бути громадянином України, який виїхав з країни після 24.02;

- не отримувати кошти з інших гуманітарних організацій (таких як UNHCR чи IRC).



Крім цього, потрібно відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

- мати в сім'ї хоча б одну дитину віком до 18 років або людину похилого віку старше 50 років;

- мати сім'ю, яка складається виключно з осіб віком від 50 років;

- мати не менше двох утриманців (молодше 18 або старше 50 років);

- мати у сім'ї одну чи кількох осіб з особливими потребами (наприклад, осіб з фізичними чи розумовими вадами, психічними захворюваннями).



Для участі у програмі можна зареєструватися лише через спеціальний додаток. Його можна завантажити за посиланнями: Google Play, AppStore.



Гроші надходитимуть протягом чотирьох місяців за допомогою коду MoneyGram. Для цього потрібно буде відвідати одне з відділень цієї компанії, щоб отримати гроші.



Кожному члену сім'ї знадобиться посвідчення особи державного зразка: паспорт, ID-картка, права водія або документ про тимчасовий захист.



Якщо заявку буде подано правильно, прийде відповідь з зазначенням дати та місця, куди потрібно буде прийти для підтвердження особи та отримання допомоги.



Раніше повідомлялося, що у Польщі почали приймати заявки від українців на отримання фінансової допомоги для школярів, які навчаються у цій країні. Гроші в сумі 300 злотих дають батькам, щоб вони могли підготувати дитину до школи та купити потрібне приладдя.

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