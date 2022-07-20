Триває сто сорок сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наразі найактивніші бої ЗСУ ведуть на Харківському напрямку, де ворог безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник, а також на Слов'янському і Бахмутському напрямках. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Так, під Слов’янськом ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Проте українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку обстрілам окупант піддавав райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки, а поблизу Краматорська та Слов’янська було зафіксовано ракетно-авіаційні ворожі удари. Однак спроби російської піхоти штурмувати в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури, а біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки було завдано ще й авіаударів. Чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

«Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія», — констатують у Генеральному штабі.

Нагадаємо, поточною заявленою метою окупантів є вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Проте, як зазначають військові експерти, якщо їх не зупинити — рашистська навала посуне на Харків чи на південь.

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