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Домашній маскарпоне: як просто приготувати смачний та корисний продукт

20:15 21 липня 2022
домашній маскарпоне

У багатьох кулінарних рецептах використовують креми на основі м'якого вершкового сиру типу маскарпоне, але не завжди та не скрізь можна придбати подібні сири. Однак, за словами кулінарки Лариси Павлюк, це не біда. Із читачами «ФАКТІВ» вона поділилася рецептом приготування м'якого вершкового сиру, який можна використати і для меренгового рулета, і для прикрашання капкейків.

Вам знадобиться:

1,5 л жирного кефіру

сито, марля

Приготування

Кефір у пакетиках покласти в морозильну камеру та заморозити. Коли кефір повністю замерзне, звільнити його від упакування, сито застелити кількома шарами марлі, викласти брикети замороженого кефіру та поставити на каструлю. Залишити при кімнатній температурі до повного розмерзання. У марлі залишатиметься сир, а сироватка скапуватиме в каструлю. Потім можна масу причавити тягарцем, щоб вийшла зайва волога. З такого об'єму кефіру вийде приблизно 400 г сиру. Якщо до нього додати солі, то отримаємо чудовий продукт для бутербродів та закусок.

Раніше Лариса Павлюк розповіла, як приготувати неймовірно смачне та ароматне шоколадне печиво.

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