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«Діти проситимуть готувати щодня»: неймовірно смачне та ароматне шоколадне печиво

22:10 17 липня 2022
Печиво

Яких тільки рецептів печива не існує: на пиві, на розсолі… Сьогодні пропонуємо до вашої уваги дивовижне печиво на смальці.

Це печиво завжди виходить дуже смачним та ніжним, просто тане у роті. За словами кулінарки Лариси Павлюк, рецепт стане у нагоді усім, хто любить солодке.

Інгредієнти:

1 скл. смальцю,
250 г маргарину,
250 г цукру,
2 ст. л. сметани,
2 яйця,
3 ст. л. какао,
1 ч. л. амонію,
0,5 ч. л. соди,
борошна — скільки забере тісто

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром, додаємо до цієї маси м’який маргарин і смалець та ще раз збиваємо. Соду гасимо оцтом, амоній — у сметані, та додаємо до яєчно-масляної маси. Борошно з какао просіюємо через сито та замішуємо м’яке тісто.

Розкочуємо тісто, приблизно 0,5 см товщиною, посипаємо шоколадними крапельками.

Формочкою вирізаємо кругле печиво, викладаємо на деко, вистелене пергаментним папером.

Печемо в розігрітій до 180 градусів духовці 15 — 20 хв.

Раніше «ФАКТИ» писали про Афогато — це найпопулярніший кавовий десерт у світі.

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