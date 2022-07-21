Частині українців розмір допомоги з безробіття урізали до 1800 гривень: кого це стосується

В Україні на час воєнного стану обмежили виплати з безробіття.

А переселенці, люди, які перебувають у районі бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, у яких загублені документи про періоди страхового стажу, трудову діяльність, заробітну плату, можуть розраховувати на мінімальний розмір допомоги по безробіттю — 1800 гривень, передає «Укрінформ».

«Пунктом 7 Порядку надання допомоги з безробіття, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 року № 735 (набрала чинності 02.07.2022 року), встановлено, що під час воєнного стану внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на території України районі проведення військових (бойових) дій, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років від дня призначення у мінімальному розмірі для застрахованих осіб — 1800 гривень», — йдеться у повідомленні Державного центру зайнятості на запит ресурсу.

За даними опитування групи «Рейтинг», на кінець червня 38% українців, які працювали до війни, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі, 18% працюють дистанційно, 7% знайшли нове місце роботи. 35% досі не знайшли роботи.



Раніше «ФАКТИ» писали, за яких умов безробітний може достроково вийти на пенсію.

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