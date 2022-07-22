Військовослужбовець випустив зворушливу пісню про Україну «Моя Земля»

Український захисник із позивним Інструктор випустив зворушливу пісню про боротьбу з російськими окупантами «Моя Земля». Чуттєвий кліп з'явився на YouTube, автор виступає під псевдонімом Олекса.

За сюжетом співак йде захищати Батьківщину та просить пробачення у батьків за їхні переживання.

«Це Україна, моя тут Земля, за неї стану, бо я вже не я. Тато і мама, вибачте мені, благаю, як мені бути без неї, не знаю», — співає Олекса.

Окрім захоплення музикою, Олекса — майстер спорту міжнародного класу з тайського боксу, власник школи бойових мистецтв. Після повномасштабного вторгнення росії вступив до тероборони, де проводить військову підготовку новобранців та цивільного населення.

Вчитися в Інструктора може кожен. Потрібно тільки написати йому в Instagram та пройти верифікацію. Навчання відбуваються у Києві, але найближчим часом Інструктор має намір їхати й до інших регіонів.

Окрім громадянської позиції, автор пісні має особистий мотив ненавидіти росіян. У перші дні війни він із сім'єю та друзями потрапив в окупацію в селі Бузова під Києвом. Після того, як поряд з їхнім будинком, де вся родина ховалась у підвалі, розірвалася авіабомба, вирішили тікати. На Житомирській трасі їх зустріла колона російських танків, які обстрілювали цивільних. Довелося дуже швидко розвертати машини, звернути в ліс і тікати назад. У машині, яку наскрізь прошивало кулями, були дві маленькі дочки героя, молодшій тоді виповнилося всього сім днів. Мати і тітка, що рухалися в іншому автомобілі, зазнали тяжких поранень. У машині не лишилося цілого місця.

«Нас врятував ангел-охоронець, це диво, що залишилися живими. Я не пробачу їм жодної кулі, які вони випустили в нас», — сказав Олекса в інтерв'ю Радіо Свобода, після того як бійцям тероборони вдалося їх евакуювати.

Раніше TAYANNA випустила зворушливий кліп-визнання «Гори».

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