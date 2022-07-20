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Шоу-бізнес

TAYANNA вразила чуттєвим кліпом-зізнанням

13:08 20 липня 2022
TAYANNA

Популярна співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка розповіла про колишнього чоловіка, випустила потужну пісню та кліп «Гори». У цій роботі вона зізнається в коханні Карпатам, шукає натхнення та гармонію у природи. Артистка впевнена, що вона здатна лікувати найстрашніші психологічні травми.

У цій роботі TAYANNA передає весь біль українського народу, у якого російські загарбники намагаються відібрати найсвятіше.

«Якщо вам тривожно, важко, погано: сядьте, закрийте очі та відчуйте свіжість гір. Згадайте, як ви любили, обіймали близьку вам людину — там, на галявинах наших Карпат, і слухали шум швидких річок. Це в наших жилах, у наших серцях і забути це неможливо. Згадайте, як ваші діти бігали поряд з вами, а ви сміялися й раділи кожній дрібниці. Нехай сьогодні обійми рідних і близьких людей порідшали, їх перервала війна… Але ми знаємо і віримо, що скоро все закінчиться нашою перемогою, і ми сядемо на вершині гори, в самому серці, і будемо щасливі просто жити і бути на цій землі!», — прокоментувала прем'єру TAYANNA.

Пісня «Гори» планувалася як саундтрек до майбутнього фільму Алана Бадоєва, який режисер обговорював зі співачкою до війни. За творчим задумом, кіно має показати життя українських заробітчан, а пісня — наголосити на основному меседжі: де б ти не був географічно, українство завжди в тобі, всередині. Війна порушила плани щодо фільму, але ідея пісні зараз, коли страждає вся нація і кілька мільйонів українців вимушено покинули свої домівки та давно не бачили рідних, звучить особливо пронизливо.

Раніше свій новий кліп випустив автор хіта «Байрактор» Тарас Боровик.

А лідер гурту «Ляпис Трубецькой» Сергій Міхалок переспівав на українському «Воїни світла» та зняв нове відео.

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