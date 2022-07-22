При словах про Нацгвардію у рашистів округлилися очі: дружина захисника «Азовсталі» розповіла про окупацію та допити

Дружина бійця «Азова» Ірина після 24 лютого приїхала додому до селища Ялта, а її чоловік у цей час захищав Маріуполь. 3 березня подружжя спілкувалося телефоном, а наступного дня зв'язок зник.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Потім військовий писав одне повідомлення на день або три дні про те, що живе. 25 березня до будинку Ірини прийшли російські солдати, зажадали паспорт, телефон.

«Я попередила дочок, що ми не обманюватимемо, скажемо, де тато і що я працюю в Нацгвардії. Вчинила так, тому що брехня могла обернутися проти нас. Коли я росіянам сказала, що працюю як наймана працівниця в Нацгвардії, то у них округлилися очі» , — згадує жінка.

Її із родичкою забрали до райвідділу поліції у Мангуші, де облаштувалися окупанти. Вони зняли відбитки пальців, зробили фото жінок, намагалися їх залякати, що відвезуть до Докучаєвська, розстріляють. Загалом у полоні було п'ять жінок із Нацгвардії. Потім загарбники знайшли у Facebook Ірини листування з «азовцем».

«Запитує: „Що це?“. Я кажу: „Побачив — стріляй, то тобі не подобається, коли телефон очищений, то коли не очищений“. Він дуже так засмутився. Нас відвели в „КПЗ“. Поруч у камері було дуже багато чоловіків, їх звідти постійно виводили. Наступного дня у загратованій машині нас перевезли під конвоєм у Докучаєвськ. Там були більш „лояльні“ російські військові. Вони перевірили документи, телефони і сказали, що до нас питань немає, можемо додому йти пішки чи переночувати у будинку для біженців», — поділилася Ірина.

Жінки на конвой-машині доїхали до Мангуша, але за проїзд довелося заплатити по тисячі гривень із кожної.

Крім того, дружина «азовця» розповіла, що в Докучаєвську бачила людей, які тікали до росії, але до них жахливо ставилися — не давали їсти, люди просили хліба, величезна черга стояла за звичайною гарячою водою.

Пізніше російські військові приїхали до Ірини за кілька тижнів і знову ставили питання щодо її чоловіка. Окупанти та бойовики «ДНР» ходили як господарі, командували та проводили обшуки. В одному з будинків знайшли частини військової форми і господиню забрали. Крім того, вони забирали у місцевих мешканців усе, що хотіли.

Із чоловіком Ірина востаннє спілкувалася 8 травня, коли у бункер на «Азовсталі» загарбники скинули авіабомбу. Жінка про смерть чоловіка дізналася 17 травня. Після чого вона вирішила тікати з окупації. Ірина з дочками та родичкою Ольгою дісталася Бердянська у Запорізькій області, а звідти до Мелітополя. Жінки насилу дісталися Василівки, де на блокпостах стояли чеченці, і скрізь вимагали гроші.

Нині Ірина із дочками живе в Івано-Франківську. Її родичка Ольга знає, що чоловік-боєць «Азова» перебуває у полоні. А ось Ірина все ще сподівається, що її чоловік живий.

Нагадаємо, що захисники «Азовсталі» героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатися на інших напрямках, і вийшли з бою лише отримавши прямий наказ зберегти життя. Російські окупанти змогли захопити «Азовсталь», лише повністю зруйнувавши підприємство та підземну інфраструктуру під ним.

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