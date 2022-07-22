Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Липень — це той час, коли дозріває багато фруктів та овочів. Щоб збирати гарні врожаї огірків та помідорів до осені, потрібно щоб рослини залишалися здоровими, не ураженими шкідниками та росою. І тому їх слід вчасно обробити. Як правильно це зробити, розповідає «Генеральський сад» на каналі YouTube.



Огірки, зокрема, у другій половині літа можуть страждати від застою вологи та підвищеної вологості повітря. Велика кількість вологи утворюється від сильної роси та туману при перепадах денної та нічної температури. Таке середовище сприятливе для розвитку патогенних грибків.



Грибки можна обробити мідним купоросом, але у період коли огірки зав'язалися і вже родять, мідний купорос городники не рекомендують застосовувати, оскільки він накопичується у плодах.



Обробляти рослини найкраще народними способами. Один з таких — це використання харчової соди. Приготовлений засіб не тільки запобігатиме розвитку хвороб на овочах, але й покращить зростання та розвиток культури.



Для приготування розчину у 5 літрах теплої води розчинити ложку соди без гірки, добре перемішати та додати одну чайну ложку йоду. Потім додати столову ложку рідкого господарського мила.

Розчин добре перемішати, перелити у посуд з пульверизатором. Огірки ретельно обприскувати по листку. Цим розчином можна обробити помідори.



Обробку овочів потрібно робити вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Щоб не спалити листя, перед обробкою розчином можна обприскати рослини простою водою.



Обробку розчином потрібно робити 1 раз на 10 днів.

Раніше ми розповідали, як правильно підгодувати огірки.

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