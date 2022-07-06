Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)
Дачники та городники з досвідом знають, що огіркам у спекотному липні дуже потрібне підживлення, яке захистить їх від пожовтіння та дасть все необхідно для бурхливого росту рослини.
Так, автори одного з YouTube-каналів для дачників пропонують проводити підживлення за допомогою гумату калію.
Застосування гумату калію допомагає зміцнити огіркові посадки, зробити їх сильнішими, витривалішими, а найголовніше — врожайними. Також гумат калію захистить огірки від різних шкідників, збільшить опірність до різних захворювань та підвищить у кілька разів урожайність. Але використовувати це добриво потрібно циклічно — роблячи перерви, щоб не було надто великого скупчення гумату калію. Інакше ефект буде зворотнім.
Як використовувати гумат калію для обробки огірків — дивіться у продовженні відео.
Автори іншого каналу для дачників-городників пропонують не вдаватися до обробки хімічними препаратами, а використовувати натуральні йод та зеленку. Таке підживлення не тільки принесе огірочкам корисними речовинами, а й захистить їх від шкідників. На 5−7 літрів води беруть лише 5 крапель зеленки. Детальніше — дивіться на відео.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як позбутися пожовтіння огірків за допомогою народного засобу.95
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