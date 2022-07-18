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Клуб споживачів

Збрийте вуса огіркам, і вони попруть, як скажені (відео)

11:38 18 липня 2022
Збрийте вуса огіркам, і вони попруть, як скажені (відео)

Огородники, що давно займаються вирощуванням огірків, знають, що на їх «вуса» йде багато поживних речовин. Саме тому господарі вважають за краще направити це харчування на формування врожаю, даючи друге дихання плодоношенню.

Про це пише один із каналів для дачників та городників.

«Обривайте вуса і стежте — як тільки вони перестали з'являтися, значить кущ „постарів“. Треба проводити сильне омолодження», — йдеться у повідомленні.

Найпотужніше омолодження роблять, коли приспускають стебло по шпалері, внизу обривають листя і скручують зайве стебло кільцями. Після цього кільця кладуть на землю і засипають кількома відрами перегною.

Отриманий «курган» намагаються утримувати у вологому стані і через тиждень завдяки формуванню нових корінців рослини отримують потужний імпульс для росту та плодоношення. Одночасно видаляють хворе та сухе листя. Здорове листя у огірків при цьому не зрізають!

У той же час існує й інша точка зору на те, чи варто «збривати вуса» огіркам.

Нагадаємо, раніше в мережі поділилися рецептом ефективного універсального підживлення, яке підійде як огіркам, так і іншим овочам, наприклад, томатам та салатним перцям.

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